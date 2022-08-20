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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 20 августа 2022
Байер
20.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
9'
К. Баумгартнер
35'
А. Крамарич
78'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Хоффенхайм
87'
Желтая карточка
К. Акпогума
86'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Ж. Рюттер
85'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Крамарич
83'
Желтая карточка
Анхелиньо
78'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Рюттер
Пас отдал
А. Крамарич
Замена
М. Баккер
️️️️
Э. Тапсоба
76'
Замена
Н. Амири
️️️️
С. Азмун
76'
75'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
74'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
69'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
69'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Андрих
66'
57'
Желтая карточка
О. Кабак
Желтая карточка
М. Диаби
56'
Замена
К. Демирбай
️️️️
А. Гложек
46'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
О. Кабак
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Г. Премель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-1-3
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
20
Арангис
8
Андрих
19
Диаби
14
Шик
10
Гложек
20
Азмун
4-2-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
5
Кабак
17
Анхелиньо
21
Премель
18
Гайгер
24
Сков
14
Баумгартнер
10
Рюттер
27
Крамарич
20
Азмун
10
Амири
10
Амири
20
Азмун
12
Тапсоба
5
Баккер
5
Баккер
12
Тапсоба
10
Гложек
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Гложек
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
8
Андрих
10
Паулиньо
10
Паулиньо
8
Андрих
10
Рюттер
6
Штиллер
6
Штиллер
10
Рюттер
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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