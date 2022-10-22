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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 22 октября 2022
Хоффенхайм
22.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
18'
Д. Мусиала
38'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Замена
А. Штиллер
️️️️
Г. Премель
85'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
85'
Желтая карточка
О. Кабак
80'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
М. Даббур
77'
77'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
С. Гнабри
76'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
70'
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
70'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Г. Премель
68'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
62'
61'
Желтая карточка
Й. Киммих
Замена
А. Крамарич
️️️️
К. Баумгартнер
61'
61'
Замена
С. Мане
️️️️
К. Коман
51'
Желтая карточка
Д. Упамекано
38'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Гнабри
Желтая карточка
К. Баумгартнер
33'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
17
Анхелиньо
5
Кабак
34
Н'Соки
25
Акпогума
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
24
Сков
9
Даббур
10
Рюттер
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
21
Премель
6
Штиллер
6
Штиллер
21
Премель
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
9
Даббур
17
Бишоф
17
Бишоф
9
Даббур
14
Баумгартнер
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Баумгартнер
7
Гнабри
3
Мазрауи
3
Мазрауи
7
Гнабри
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
21
Коман
10
Мане
10
Мане
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
20
Филипп Пентке
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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