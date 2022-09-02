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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 02 сентября 2022
Боруссия Д
02.09.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
16'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Ройс
90'
+2
86'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
83'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Вольф
83'
80'
Желтая карточка
А. Крамарич
Желтая карточка
М. Хуммельс
76'
71'
Замена
М. Даббур
️️️️
Г. Премель
64'
Желтая карточка
О. Кабак
Желтая карточка
Д. Беллингем
57'
57'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
М. Ройс
57'
46'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
46'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Гиттенс
44'
35'
Желтая карточка
Р. Сков
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Ю. Брандт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
24
Роберт Сков
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
27
Вольф
5
Беллингем
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
11
Гиттенс
27
Модест
3-2-2-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
5
Кабак
24
Сков
17
Анхелиньо
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
10
Рюттер
27
Крамарич
27
Вольф
25
Зюле
25
Зюле
27
Вольф
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Азар
9
Азар
11
Гиттенс
18
Ройс
14
Мукоко
14
Мукоко
18
Ройс
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
21
Премель
9
Даббур
9
Даббур
21
Премель
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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