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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 09 апреля 2023
Хоффенхайм
09.04.2023, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
А. Крал (АГ)
70'
И. Бебу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Желтая карточка
О. Кабак
90'
+4
Замена
А. Штиллер
️️️️
Ф. Бекер
90'
+3
79'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Р. Саласар
Замена
У. Тохумджу
️️️️
И. Бебу
78'
71'
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
71'
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Фрай
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Бебу
70'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
64'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Крамарич
64'
Замена
О. Кабак
️️️️
К. Фогт
46'
Желтая карточка
Д. Гайгер
40'
36'
Замена
М. Айдын
️️️️
Т. Оувеян
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Крал
22'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
25
Брукс
25
Акпогума
7
Фогт
17
Анхелиньо
3
Кадержабек
22
Бекер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-1-1-3-1
1
Ферманн
41
Матрисиани
27
Брюннер
4
Йошида
2
Оувеян
33
Крал
5
Краусс
21
Скарке
17
Саласар
30
Бюлтер
9
Фрай
7
Фогт
5
Кабак
5
Кабак
7
Фогт
22
Бекер
6
Штиллер
6
Штиллер
22
Бекер
9
Бебу
7
Тохумджу
7
Тохумджу
9
Бебу
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
27
Крамарич
17
Бишоф
17
Бишоф
27
Крамарич
2
Оувеян
8
Айдын
8
Айдын
2
Оувеян
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
17
Саласар
24
Дрекслер
24
Дрекслер
17
Саласар
9
Фрай
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрай
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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