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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 05 ноября 2022
Хоффенхайм
05.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
50'
Ж. Рюттер
17'
К. Нкунку
57'
К. Нкунку
69'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
90'
+3
Замена
С. Ба
️️️️
М. Хальстенберг
88'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Нкунку
88'
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Собослаи
83'
Желтая карточка
Д. Раум
Замена
Ф. Аслани
️️️️
Д. Гайгер
80'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
К. Акпогума
80'
76'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Силва
75'
Замена
К. Кампль
️️️️
Д. Ольмо
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ольмо
Пас отдал
Д. Собослаи
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
67'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Я. Брун-Ларсен
67'
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Нкунку
ГОЛ! 1:1!
Ж. Рюттер
Пас отдал
Анхелиньо
50'
37'
Желтая карточка
А. Диалло
Желтая карточка
С. Н'Соки
29'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
27'
Желтая карточка
К. Акпогума
26'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Г. Премель
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Желтая карточка
Д. Гайгер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-3-1
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
34
Н'Соки
25
Акпогума
21
Премель
18
Гайгер
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
24
Сков
10
Рюттер
3-2-1-2-2
28
Бласвих
4
Орбан
22
Диалло
24
Гвардиол
22
Раум
23
Хальстенберг
21
Шлагер
8
Собослаи
20
Ольмо
28
Нкунку
19
Силва
25
Акпогума
72
Куарежма
72
Куарежма
25
Акпогума
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
7
Брун-Ларсен
6
Штиллер
6
Штиллер
7
Брун-Ларсен
21
Премель
27
Крамарич
27
Крамарич
21
Премель
18
Гайгер
11
Аслани
11
Аслани
18
Гайгер
8
Собослаи
12
Новоа
12
Новоа
8
Собослаи
23
Хальстенберг
25
Ба
25
Ба
23
Хальстенберг
20
Ольмо
44
Кампль
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
15
Поульсен
15
Поульсен
28
Нкунку
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
20
Филипп Пентке
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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