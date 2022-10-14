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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 14 октября 2022
Шальке-04
14.10.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
11'
Р. Сков (П)
45+2'
М. Даббур
59'
Р. Сков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
88'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Р. Сков
88'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Ж. Рюттер
75'
Замена
А. Штиллер
️️️️
К. Баумгартнер
75'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Даббур
Замена
С. Полтер
️️️️
Ф. Мойе
72'
Замена
К. Караман
️️️️
С. Теродде
70'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Дрекслер
70'
65'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Сков
Желтая карточка
Д. Дрекслер
57'
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Брюннер
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Даббур
Пас отдал
Ж. Рюттер
38'
Желтая карточка
Г. Премель
19'
Желтая карточка
К. Фогт
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Сков
Желтая карточка
Л. Граймль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
91
Флоран Мойе
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
4-1-1-3-1
1
Шволов
2
Оувеян
12
Граймль
4
Йошида
27
Брюннер
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
91
Мойе
24
Дрекслер
9
Теродде
4-2-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
34
Н'Соки
5
Кабак
17
Анхелиньо
21
Премель
18
Гайгер
24
Сков
14
Баумгартнер
10
Рюттер
9
Даббур
27
Брюннер
8
Айдын
8
Айдын
27
Брюннер
91
Мойе
91
Полтер
91
Полтер
91
Мойе
9
Теродде
19
Караман
19
Караман
9
Теродде
24
Дрекслер
17
Ларссон
17
Ларссон
24
Дрекслер
24
Сков
72
Куарежма
72
Куарежма
24
Сков
14
Баумгартнер
6
Штиллер
6
Штиллер
14
Баумгартнер
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
10
Рюттер
22
Бекер
22
Бекер
10
Рюттер
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
1
Ральф Ферманн
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Франк Крамер
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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