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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 30 октября 2022
Кельн
30.10.2022, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
13'
Ф. Кайнц
36'
Я. Брун-Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Хоффенхайм
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Диц
90'
+2
87'
Вторая желтая
О. Кабак
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
80'
Замена
М. Ут
️️️️
О. Дуда
80'
74'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
74'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Л. Майна
73'
62'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
К. Фогт
57'
Замена
А. Крамарич
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
О. Дуда
51'
46'
Замена
К. Акпогума
️️️️
С. Н'Соки
36'
ГОЛ! 1:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
К. Баумгартнер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Л. Майна
13'
7'
Желтая карточка
О. Кабак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Хоффенхайм
15
Науэ Нолл
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Швабе
4
Сольдо
4
Хюберс
24
Педерсен
22
Шмитц
5
Мартель
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
8
Дуда
37
Майна
27
Тиггес
4-3-3
1
Бауманн
7
Фогт
34
Н'Соки
5
Кабак
17
Анхелиньо
21
Премель
18
Гайгер
13
Руди
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
37
Майна
19
Шиндлер
19
Шиндлер
37
Майна
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
8
Дуда
13
Ут
13
Ут
8
Дуда
Диц
22
Адамян
22
Адамян
Диц
34
Н'Соки
25
Акпогума
25
Акпогума
34
Н'Соки
7
Фогт
72
Куарежма
72
Куарежма
7
Фогт
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
13
Руди
27
Крамарич
27
Крамарич
13
Руди
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
15
Науэ Нолл
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Остались в запасе
15
Науэ Нолл
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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