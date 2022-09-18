Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 18 сентября 2022
Хоффенхайм
18.09.2022, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
85'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
Замена
С. Руди
️️️️
А. Крамарич
81'
80'
Желтая карточка
М. Гинтер
Желтая карточка
М. Даббур
80'
79'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Кьерех
79'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Доан
79'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
Замена
М. Дамар
️️️️
Д. Гайгер
64'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
64'
56'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
5
Кабак
7
Фогт
25
Акпогума
17
Анхелиньо
3
Кадержабек
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
10
Рюттер
27
Крамарич
3-1-1-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Кьерех
32
Грифо
11
Грегоритч
25
Сильдийя
27
Крамарич
13
Руди
13
Руди
27
Крамарич
18
Гайгер
20
Дамар
20
Дамар
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Кьерех
11
Чон
11
Чон
7
Кьерех
20
Доан
7
Шаде
7
Шаде
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+