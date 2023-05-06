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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 06 мая 2023
Хоффенхайм
06.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
8'
К. Баумгартнер
41'
А. Крамарич (П)
45+3'
И. Бебу
54'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Г. Премель
90'
+6
Желтая карточка
О. Бауманн
84'
83'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Крамарич
78'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
К. Баумгартнер
78'
74'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
К. Ленц
73'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Д. Соу
Желтая карточка
А. Крамарич
69'
62'
Желтая карточка
Р. Борре
55'
Замена
Р. Борре
️️️️
А. Туре
54'
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
М. Даббур
51'
Красная карточка
С. Н'Соки
49'
46'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Й. Линдстрем
ГОЛ! 3:0!
И. Бебу
Пас отдал
Анхелиньо
45'
+3
44'
Желтая карточка
К. Трапп
41'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Крамарич
41'
15'
Желтая карточка
А. Туре
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Д. Гайгер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
17
Анхелиньо
25
Брукс
34
Н'Соки
5
Кабак
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
9
Даббур
3-2-1-3-1
1
Трапп
6
Туре
26
Н'Дика
20
Хасебе
20
Бута
3
Ленц
97
Соу
35
Линдстрем
18
Камада
27
Гетце
9
Муани
9
Даббур
4
Бичакчич
4
Бичакчич
9
Даббур
21
Премель
7
Тохумджу
7
Тохумджу
21
Премель
14
Баумгартнер
22
Бекер
22
Бекер
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Дольберг
9
Дольберг
27
Крамарич
35
Линдстрем
10
Ааронсон
10
Ааронсон
35
Линдстрем
3
Ленц
17
Алиду
17
Алиду
3
Ленц
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
97
Соу
29
Эбимбе
29
Эбимбе
97
Соу
6
Туре
19
Борре
19
Борре
6
Туре
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
37
Лука Филипп
ВР
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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