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    Хавбек «Баварии» Руди близок к переходу в «Шальке»

    Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди продолжит карьеру в «Шальке».

    Клубы уже согласовали переход 28-летнего футболиста. Гельзенкирхенцы рассматривают два варианта: аренду хавбека сроком на один сезон с обязательным выкупом, либо же сразу полноценный трансфер.

    Сумма сделки может составить 20 миллионов евро. Ранее полузащитник выразил желание сменить команду.

    В сезоне-2017/18 Руди провел за «Баварию» 35 матчей, отметившись одним голо и пятью результативными передачами.

    Источник: Kicker.de

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    25.08.2018 15:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 августа 2018, 15:25

      Бавария видать не хочет нас потрясти каким либо громким трансфером!!! Даже Ювентус, такой же жадный, как и Бавария, укрепили себя конкретно и скинули игуаина

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