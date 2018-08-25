Хавбек «Баварии» Руди близок к переходу в «Шальке»

Бавария видать не хочет нас потрясти каким либо громким трансфером!!! Даже Ювентус, такой же жадный, как и Бавария, укрепили себя конкретно и скинули игуаина
Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди продолжит карьеру в «Шальке».
Клубы уже согласовали переход 28-летнего футболиста. Гельзенкирхенцы рассматривают два варианта: аренду хавбека сроком на один сезон с обязательным выкупом, либо же сразу полноценный трансфер.
Сумма сделки может составить 20 миллионов евро. Ранее полузащитник выразил желание сменить команду.
В сезоне-2017/18 Руди провел за «Баварию» 35 матчей, отметившись одним голо и пятью результативными передачами.