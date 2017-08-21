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    Руди не боится конкуренции в «Баварии»

    Новичок мюнхенской «Баварии» полузащитник Себастьян Руди не боится конкуренции. Он отметил, что только так можно повысить свое мастерство.

    «Я счастлив, что оказался в «Баварии». Я с первых минут почувствовал себя здесь как дома. Благодаря этому я могу выступать лучше. Так что переход в «Баварию» был правильным шагом.

    Конкуренция? Я всегда ей рад. Я перешел в «Баварию», чтобы совершенствоваться, и знаю, что это возможно именно посредством конкуренции», – заявил Руди.

    Напомним, что футболист перешел в «Баварию» этим летом из «Хоффенхайма».

    Источник: Bild

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    21.08.2017 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 августа 2017, 11:04

      Отличный игрок, и ему нечего бояться конкуренции. Его великолепный ассист в первом матче на Альянц-Арена тому свидетельство. Искренне желаю ему удачи!

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