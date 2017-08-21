Руди не боится конкуренции в «Баварии»

Новичок мюнхенской «Баварии» полузащитник Себастьян Руди не боится конкуренции. Он отметил, что только так можно повысить свое мастерство.

«Я счастлив, что оказался в «Баварии». Я с первых минут почувствовал себя здесь как дома. Благодаря этому я могу выступать лучше. Так что переход в «Баварию» был правильным шагом.

Конкуренция? Я всегда ей рад. Я перешел в «Баварию», чтобы совершенствоваться, и знаю, что это возможно именно посредством конкуренции», – заявил Руди.

Напомним, что футболист перешел в «Баварию» этим летом из «Хоффенхайма».