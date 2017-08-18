Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Три новичка выйдут в составе «Баварии» на матч с «Байером»

    Защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди появятся в стартовом составе «Баварии» на встречу против «Байера» в первом туре Бундеслиги. Напомним, оба футболиста перешли в команду из «Хоффенхайма».

    Бывший полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо тоже попал в стартовый список игроков.

    «Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Рибери, Левандовски, Видаль, Толиссо, Мюллер, Алаба, Киммих.

    «Байер»: Лено, Та, Бендер С, Бэйли, Мехмеди, Венделл, Арангис, Кор, Фолланд, Бельараби, Хенрикс.

    Ставь на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывай крутые призы

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2017 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11