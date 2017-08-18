Три новичка выйдут в составе «Баварии» на матч с «Байером»

Защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди появятся в стартовом составе «Баварии» на встречу против «Байера» в первом туре Бундеслиги. Напомним, оба футболиста перешли в команду из «Хоффенхайма».

Бывший полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо тоже попал в стартовый список игроков.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Рибери, Левандовски, Видаль, Толиссо, Мюллер, Алаба, Киммих.

«Байер»: Лено, Та, Бендер С, Бэйли, Мехмеди, Венделл, Арангис, Кор, Фолланд, Бельараби, Хенрикс.

Ставь на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывай крутые призы