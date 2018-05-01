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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Бавария
Реал - Бавария: обзор матча 01 мая 2018
Реал
01.05.2018, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Бавария
11'
К. Бензема
46'
К. Бензема
3'
Й. Киммих
63'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бавария
Желтая карточка
Каземиро
89'
Желтая карточка
Р. Варан
88'
Замена
Начо
️️️️
М. Асенсио
88'
84'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Родригес
74'
Замена
С. Вагнер
️️️️
К. Толиссо
Замена
Каземиро
️️️️
М. Ковачич
73'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
72'
Желтая карточка
Л. Васкес
65'
63'
ГОЛ! 2:2!
Х. Родригес
Желтая карточка
Л. Модрич
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
8
Ковачич
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
3-1-3-1-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
8
Толиссо
6
Алькантара
7
Рибери
23
Родригес
13
Мюллер
9
Левандовски
10
Асенсио
6
Начо
6
Начо
10
Асенсио
8
Ковачич
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Ковачич
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
23
Родригес
88
Мартинес
88
Мартинес
23
Родригес
8
Толиссо
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Толиссо
Остались в запасе
Реал
Бавария
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
6
Никлас Дорш
ОП
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
6
Никлас Дорш
ОП
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Реал - Бавария
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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