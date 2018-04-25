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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Реал
Бавария - Реал: обзор матча 25 апреля 2018
Бавария
25.04.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Реал
28'
Й. Киммих
44'
Марсело
57'
М. Асенсио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Реал
Желтая карточка
Т. Алькантара
89'
83'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
77'
Желтая карточка
Каземиро
Замена
К. Толиссо
️️️️
Х. Мартинес
75'
66'
Замена
К. Бензема
️️️️
Д. Карвахаль
63'
Травма
Д. Карвахаль
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Асенсио
Пас отдал
Л. Васкес
Желтая карточка
Ф. Рибери
52'
46'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
44'
ГОЛ! 1:1!
Марсело
Пас отдал
Д. Карвахаль
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
34'
ГОЛ! 1:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Х. Родригес
28'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Роббен
8'
Травма
А. Роббен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Хамес Родригес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
13
Рафинья
17
Боатенг
15
Хуммельс
88
Мартинес
6
Киммих
7
Рибери
10
Роббен
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
22
Иско
7
Роналду
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
10
Роббен
6
Алькантара
6
Алькантара
10
Роббен
88
Мартинес
8
Толиссо
8
Толиссо
88
Мартинес
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
14
Карвахаль
9
Бензема
9
Бензема
14
Карвахаль
Остались в запасе
Бавария
Реал
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бавария - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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