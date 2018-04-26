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Хайнкес: «Бавария» не заслуживала поражения от «Реала»

26 апреля 2018, 01:37
14

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

«Мы сами создали уйму голевых моментов и подарили им два гола. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата через неделю. Это наша обязанность.

Полуфинал состоит из двух матчей, поэтому посмотрим, что произойдет дальше. Сегодня мы не заслуживали поражения, наша уверенность никуда не делась.

Травмы в начале матча, конечно, осложнили нашу задачу и помешали должным образом войти в игру», – подчеркнул Хайнкес.

Ответная встреча «Реал» – «Бавария» пройдет 1 мая в Мадриде.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Реал Хайнкес Юпп
Комментарии (14)
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DeutschlandUberAlles
1524701397
Правильно.
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la verdad
1524714503
Что значит "не заслужили"? Забивай и выигрывай. Всё просто.
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VIPded
1524714570
Камбеков в этом сезоне было предостаточно. Так что удачи Баварии в ответке!
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Антибиотик111
1524722307
Да,хотя бы 50% реализация моментов вами,намного бы облегчила вам жизнь
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Stavropolets
1524724789
А что мешало победить, забивайте и победа ваша
Ответить
SKS6891
1524724965
Шанс будет, Юрген.
Ответить
zigbert
1524731064
Все решится в ответной встрече.
Ответить
Pourport
1524732790
За первый 5 моментов-0 голов!Реал 1 момент-1 гол(в первом)Реализация парашная в Мюнехене!В Испании им 3 отвесят и до свидания!) Здесь все ясно!Ключевой матч в Риме,его и посмотрим!)
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nelez
1524737057
Это футбол. В четвертфинале в матче РЕАЛ - Ювентус счет по ударам в створ был 24-7 в пользу РЕАЛ а , проиграл Реал 1-3.Даже 3-4 года назад РЕАЛ встречался с Гранадой. Гранада не разу не ударила в створ ворота РЕАЛА , но выиграл 1-0. Автогол забил Роналду.В истории остается счет а не удары в створ.
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maygli
1524747433
Так бывает. Вот и Спартак всю игру на поле противника и на воротах висит, а выигрывает почему-то соперник. Увы.
Ответить
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