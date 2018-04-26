Хайнкес: «Бавария» не заслуживала поражения от «Реала»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

«Мы сами создали уйму голевых моментов и подарили им два гола. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата через неделю. Это наша обязанность.

Полуфинал состоит из двух матчей, поэтому посмотрим, что произойдет дальше. Сегодня мы не заслуживали поражения, наша уверенность никуда не делась.

Травмы в начале матча, конечно, осложнили нашу задачу и помешали должным образом войти в игру», – подчеркнул Хайнкес.

Ответная встреча «Реал» – «Бавария» пройдет 1 мая в Мадриде.