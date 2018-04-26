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    Хайнкес: «Бавария» не заслуживала поражения от «Реала»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

    «Мы сами создали уйму голевых моментов и подарили им два гола. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата через неделю. Это наша обязанность.

    Полуфинал состоит из двух матчей, поэтому посмотрим, что произойдет дальше. Сегодня мы не заслуживали поражения, наша уверенность никуда не делась.

    Травмы в начале матча, конечно, осложнили нашу задачу и помешали должным образом войти в игру», – подчеркнул Хайнкес.

    Ответная встреча «Реал» – «Бавария» пройдет 1 мая в Мадриде.

    Источник: УЕФА

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    26.04.2018 01:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 27 апреля 2018, 17:30

      Баварии в любом случае надо забивать два. Можно даже пропустить 1. А дальше уже в пользу Баварии. Думаю матч будет очень интересным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 26 апреля 2018, 18:23

      Реалу будет очень тяжело дома... Если в Мюнхене немецкой команде не везло, то там могут и разнести в пух и прах играющих за испанский клуб...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 26 апреля 2018, 15:57

      Так бывает.
      Вот и Спартак всю игру на поле противника и на воротах висит, а выигрывает почему-то соперник.
      Увы.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 26 апреля 2018, 13:04

      Это футбол. В четвертфинале в матче РЕАЛ - Ювентус счет по ударам в створ был 24-7 в пользу РЕАЛ а , проиграл Реал 1-3.Даже 3-4 года назад РЕАЛ встречался с Гранадой. Гранада не разу не ударила в створ ворота РЕАЛА , но выиграл 1-0. Автогол забил Роналду.В истории остается счет а не удары в створ.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 апреля 2018, 11:53

      За первый 5 моментов-0 голов!Реал 1 момент-1 гол(в первом)Реализация парашная в Мюнехене!В Испании им 3 отвесят и до свидания!)
      Здесь все ясно!Ключевой матч в Риме,его и посмотрим!)

      2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Pourport 26 апреля 2018, 19:48

      вот и каталонцы так думали

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 11:24

      Все решится в ответной встрече.

      3
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 26 апреля 2018, 11:03

      А ведь и правда немцы играли гораздо лучше . Просто реал забил , всё что создал )

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 26 апреля 2018, 09:42

      Шанс будет, Юрген.

      -2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 26 апреля 2018, 09:39

      А что мешало победить, забивайте и победа ваша

      5
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 26 апреля 2018, 08:58

      Да,хотя бы 50% реализация моментов вами,намного бы облегчила вам жизнь

      -2
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