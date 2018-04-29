Хайнкес опроверг конфликт с Левандовским

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем конфликте с нападающим команды Робертом Левандовским.

В Германии пишут, что специалист недоволен игрой поляка в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

«Да, у меня был разговор с Робертом после матча с испанцами. Но мы не ругались. Для меня Левандовски – футболист высокого класса, и в ответном поединке он с большой долей вероятности выйдет на поле», – сказал специалист.

Ответный матч между испанцами и немцами состоится 1 мая.