«Думал, что умираю в мучениях». 77-летний Хайнкес перенес операцию на сердце

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес был прооперирован. Он перенес операцию на сердце.

77-летний немецкий специалист проходил лечение в Дюссельдорфе.

«Худшее время в моей жизни, я не мог спать и думал, что умираю в мучениях. Спасибо всему персоналу, который ухаживал за мной», – приводит слова Хайнкеса Bild.

Хайнкес ушел из «Баварии» в 2013 году.

В последнем сезоне он выиграл с мюнхенским клубом Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

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