«Вы были для меня не просто тренером». Рибери опубликовал пост в честь 75-летия Хайнкеса

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери оставил в социальной сети пост по случаю дня рождения экс-тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса. Ему исполнилось 75 лет.

«Мы плакали и смеялись вместе. Мы проигрывали и побеждали вместе. Участвовал в самых больших играх и праздновал самые большие трофеи я под вашим руководством. Для меня вы всегда были не просто тренером», – написал Рибери.