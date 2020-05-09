«Вы были для меня не просто тренером». Рибери опубликовал пост в честь 75-летия Хайнкеса

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери оставил в социальной сети пост по случаю дня рождения экс-тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса. Ему исполнилось 75 лет.
«Мы плакали и смеялись вместе. Мы проигрывали и побеждали вместе. Участвовал в самых больших играх и праздновал самые большие трофеи я под вашим руководством. Для меня вы всегда были не просто тренером», – написал Рибери.
- Хайнкес брал с «Баварией» Лигу чемпионов.
- В клуб из Мюнхена он приходил четыре раза.
- Хайнкес не тренирует с 2018 года.
Источник: твиттер Франка Рибери