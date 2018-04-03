Хайнкес: «Ни на какую ничью играть не будем, «Бавария» всегда нацелена на победу!»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес настраивает свою команду только на победу в предстоящем выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Севильей».

«За свою богатую историю «Бавария» провела множество важных матчей при переполненных трибунах по всему миру. Моих ребят не испугает атмосфера, которую создадут поклонники «Севильи».

Уверен, это будет замечательный опыт для футболистов обеих команд. Именно ради таких матчей мы и трудимся в поте лица.

Конечно, ни на какую ничью играть мы не будем. «Бавария» всегда нацелена на победу! Просто вспомните, чем все закончилось для «Манчестер Юнайтед», который как раз и увез из Севильи нулевую ничью», – рассказал Хайнкес.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.