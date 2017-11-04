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    Юпп Хайнкес - статистика

    Тренер
    Имя Юпп
    Фамилия Хайнкес
    Гражданство Германия
    Дата рождения 9 мая 1945
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бавария 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.11.2017 Боруссия 1 : 3 Бавария
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