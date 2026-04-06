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Юпп Хайнкес
Материалы
Юпп Хайнкес - материалы
Германия
9 мая 1945 (81)
Тренер
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Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Хамес Родригес и правила футбола
Рассмотрим один момент из матча Реал-Бавария!!!
02.05.2018 21:09
Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет
Он заставляет игроков убирать раздевалку и выигрывает чемпионаты уже 30 лет.
11.04.2018 14:22
17
Сколько лет тренерам в главных лигах Европы. Исследование «Бомбардира»
Самые возрастные тренеры – в Мюнхене и Перми.
08.02.2018 10:00
11
«Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик
Главный тренер «Баварии» говорит правильные вещи.
22.01.2018 09:55
10
«Бавария» хочет вернуть Хамеса «Реалу». Что происходит?
Крутой трансфер обернулся полным провалом.
15.10.2017 14:00
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Вчера, 23:58
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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