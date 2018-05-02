Хамес Родригес и правила футбола

Рассмотрим один момент из матча Реал-Бавария!!!

Матч «Реал»-«Бавария» не оставил равнодушным ни кого,кто смотрел эту драму.После первого тайма счет был 1:1.Во втором тайме,после чудовищной ошибки вратаря из Мюнхена «Реалу» удалось выйти вперед,а чуть позже,арендованный немцами у «Реала» Хамес счет сравнял.Что бы пройти дальше,немцам нужен был всего один гол.»Бавария» давила,а игроки испанцев не знала,что делать с мячом.Защита «сливочных» просто трещала.

Когда началась заключительная десятименутка преимущество «Баварии» только росло,а «Реал» только сильнее уставал и уже пахло голом,но случилось одно событие,которое,на мой взгляд,повлияло на на весь исход матча.Мяч получил Асенсио на своей половине поля попытался один вытащить снаряд на сторону соперника,но под прессингом немецких игроков Марко его теряет и валится на газон и всем своим видом показывает как ему больно.Баварцы,конечно же не выбрасывают мяч за пределы поля,а с новой силой начинают штурм ворот Наваса.И вот тут самое интересное и произошло.

После падения Асенсио мяч оказался у Хамеса .Перед ним много пространства для атаки и возможность,как минимум разогнать опасную атака,но тут происходит то,что не должно было произойти.Под гул трибун Родригес выбивает мяч за пределы поля,по сути подставляет игроков «Баварии».По правилам,он не обязан был делать этого,пока судья не остановит игру,а судья этого и не собирался делать.Тренер «немецкой машины» был в шоке и сразу заменил колумбийца на оборонительного игрока Мартинеса.Но,по мне,если бы он не выпнул мяч,то точно бы доиграл встречу до конца,ведь он был очень полезен на поле.Как и в первом матче,он отметился результативным действием.

По сути Хамес просто помог «Реалу».После того,как он сделал это действие,Мадрид убил больше двух минут матча,а им этого только и надо было.Именно после этого эпизода стало понятно,что «Реал» просто дотерпит и не отдаст эту ничью.

После выхода со стадиона,мне посчастливилось пообщаться с фанатами,которые поддерживали «Баварию» и все только и говорили про этот эпизод.Но в то же время,они не знали как оценить Родригеса.С одной стороны,он забил и подарил надежду,а с другой стороны,сломал последний шанс на гол.Что сейчас будет с ним в команде-неизвестно.

По сути,два игрока «Баварии» подарили испанцам финал в Киеве.Ульрайхпривез сумасшедший подарок Бензема,а Хамес всему «Реалу».Вот так,за один эпизод можно стать из героя антигероем.