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  • «Бавария» хочет вернуть Хамеса «Реалу». Что происходит?

«Бавария» хочет вернуть Хамеса «Реалу». Что происходит?

Да, что происходит?

«Бавария» только что поменяла главного тренера: на место Карло Анчелотти, у которого не получилось в Мюнхене, пришел Юпп Хайнкес. В связи с этим поползли слухи, что немецкий гранд откажется от услуг Хамеса Родригеса и вернет колумбийца в «Реал». По данным Blu Radio, Хайнкес не нуждается в услугах игрока. Стоит отметить, что видеть Хамеса в Мюнхене хотел лично Анчелотти, с которым звездный полузащитник пересекался как раз в «Реале».

Как Хамес проявил себя в «Баварии»?

На данный момент – не очень здорово. Даже при Анчелотти Родригес сыграл всего один полный матч (и еще четыре неполных), отметившись при этом одним забитым мячом и одним голевым пасом. Учитывая репутацию топового игрока, которую имеет Хамес, эта статистика совсем не впечатляет.

На каких условиях колумбиец играет в Мюнхене?

Еще пару месяцев назад казалось, что «Бавария» провернула шикарную сделку. Немецкий клуб взял Хамеса в долгосрочную аренду с правом выкупа через два сезона за 40 млн евро (по сегодняшним меркам – очень скромная цена). Прошло немного времени, и ситуация кардинально изменилась: Анчелотти покинул Германию, а в планы нового тренера Родригес не входит.

Как Хамес играл за «Реал»?

В предыдущем сезоне Зидан часто оставлял Хамеса на скамейке, особенно в ключевых матчах Лиги чемпионов (а на финал с «Ювентусом» игрок не попал даже в заявку). Когда колумбиец выходил на поле, то забивал голы и давал результат: 11 мячей и 12 передач во всех турнирах. Тем не менее, он явно не считался любимчиком главного тренера и летом решил уйти.

Нынешний Родригес, вероятно, не входит не только в планы Хайнкеса, но и в планы Зидана. Иначе «Реал» не прописывал бы в сделке с «Баварией» право выкупа за символические 40 млн.

Правильно ли поступает «Бавария»?

Большие клубы не испытывают жалости к топ-игрокам. Если ты не нужен «Баварии», то она легко с тобой расстанется. Тем более, Хамесу выгоднее вернуться в «Реал» и подыскать себе новый клуб зимой, чем сидеть на мюнхенской скамейке и ждать благоволения от Хайнкеса.

Напомним, что «Бавария» готова заплатить штраф, но вернуть колумбийца обратно в Мадрид.

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Германия. Бундеслига Германия Бавария Реал Родригес Хамес Хайнкес Юпп Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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84aivengo
1508066556
есть люди на сезон или два в одном клубе...
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Михаил Шевченко
1508067144
По-моему Хамес просто плод прекрасной работы агента...иначе я хз как он столько лет оказывается в грандах европейского футбола
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Ronaldinho R10
1508079827
Очень способный и яркий парень. Но он должен быть лидером, а не "одним из". Перейдя в условный Милан, раскроется полностью, я думаю, при условии работы с качественным тренером, а не Монтеллой.
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DOCTOR PENALTY
1508085227
Агент явно недорабатывает. Слишком много разговоров. Давно пора решить вопрос, а то парень закомплексует..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1508101598
Нужно переезжать в Италию.
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с13
1508134227
Ну все,конец карьере
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Seamus
1508168348
Его Моуриньо хотел... Может зимой попытаются еще одну аренду состряпать?!
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Fin035
1511861176
Всех в ПСЖ......)))))
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