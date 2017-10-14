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    Источник: «Бавария» хочет заплатить штраф, чтобы досрочно вернуть Хамеса «Реалу»

    Руководство «Баварии» рассматривает вариант досрочного окончания аренды Хамеса Родригеса.

    В июле мюнхенский клуб арендовал 26-летнего полузащитника на два года. По Согласно Blu Radio, видеть колумбийца в команде хотел экс-главный тренер Карло Анчелотти. С приходом Юппа Хайнкеса ситуация изменилась, и немецкий специалист не хочет работать с игроком.

    В текущем сезоне Хамес выходил на поле пять раз во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.

    Ранее появилась информация о том, что футболист сам хочет вернуться в «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 20:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 14 октября 2017, 23:46

      Верните он наверно сам этого хочет,хотя он этого не может сказать.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 октября 2017, 21:38

      Реал провернул отличную сделку. Хамес и самим нужен

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 октября 2017, 21:08

      Хороший игрок ,а его туда сюда кидают !

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      Рейтинг: +575

      Mark68 14 октября 2017, 21:03

      Не буду утверждать про достоверность инфы))).....но понимаю..., Хамес, хороший игрок,но не вписывается в "немецкий" стиль игры. Ему бы в АПЛ или Ла-Лигу.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 октября 2017, 20:32

      многоходовочка от реала)

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