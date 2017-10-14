Источник: «Бавария» хочет заплатить штраф, чтобы досрочно вернуть Хамеса «Реалу»

Руководство «Баварии» рассматривает вариант досрочного окончания аренды Хамеса Родригеса.

В июле мюнхенский клуб арендовал 26-летнего полузащитника на два года. По Согласно Blu Radio, видеть колумбийца в команде хотел экс-главный тренер Карло Анчелотти. С приходом Юппа Хайнкеса ситуация изменилась, и немецкий специалист не хочет работать с игроком.

В текущем сезоне Хамес выходил на поле пять раз во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.

Ранее появилась информация о том, что футболист сам хочет вернуться в «Реал».