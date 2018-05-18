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    «Бавария» опубликовала посвященное Хайнкесу прощальное видео

    Немецкая «Бавария» попрощалась со своим главным тренером Юппом Хайнкесом. Специалист в очередной раз завершает карьеру. «Ротхозе» посвятили этому событию видео.

    Тренер пришел в клуб осенью, сменив досрочно покинувшего команду Карло Анчелотти, и выиграл с ним Бундеслигу.

    Напомним, что следующим тренером мюнхенцев будет Нико Ковач.

    Источник: Twitter

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    18.05.2018 00:39
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