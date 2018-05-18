«Бавария» опубликовала посвященное Хайнкесу прощальное видео

Немецкая «Бавария» попрощалась со своим главным тренером Юппом Хайнкесом. Специалист в очередной раз завершает карьеру. «Ротхозе» посвятили этому событию видео.
Тренер пришел в клуб осенью, сменив досрочно покинувшего команду Карло Анчелотти, и выиграл с ним Бундеслигу.
Напомним, что следующим тренером мюнхенцев будет Нико Ковач.
Großer Abschied für eine große Persönlichkeit. DANKE von Herzen, Jupp! #MiaSanMia— FC Bayern München (@FCBayern) 17 мая 2018 г.
#ServusJupp #JuppJuppJupp pic.twitter.com/w9SnOzn9fZ