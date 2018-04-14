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    Хайнкес: «Надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением об игре форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    «Роналду – лучший игрок планеты наряду с Месси. Он играет на мировом уровне. Он работает каждый день, и это похвально.

    Криштиану всегда решал исход таких матчей. В подобных играх важна командная игра, надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день», – сказал Хайнкесс.

    Напомним, что «Бавария» в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет против «Реала», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».

    Источник: Goal.com

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    14.04.2018 00:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:52

      Надеется надо все же на свою игру.

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 14 апреля 2018, 00:44

      Лучше что нибудь в игре придумать по его нейтрализации, а то плохо что и Гвардиола и Анчелотти только надеялись тоже, последний конечно намного лучше сыграл с Реалом да и судья там начал убивать Баварию в конце, но все таки первый матч в Мюнхене был провален.

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 апреля 2018, 00:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У него геморрой разыграется после бурной вечеринки содомитов... Конечно он будет не в форме.
      Байерн Мюнхен, Штерн дэс Зюйдэнс!!!

      -5
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 14 апреля 2018, 00:07

      Мы все на это надеемся, должен выйти поединок, достойный финала

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