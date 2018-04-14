Хайнкес: «Надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением об игре форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Роналду – лучший игрок планеты наряду с Месси. Он играет на мировом уровне. Он работает каждый день, и это похвально.

Криштиану всегда решал исход таких матчей. В подобных играх важна командная игра, надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день», – сказал Хайнкесс.

Напомним, что «Бавария» в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет против «Реала», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».