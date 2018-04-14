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  • Хайнкес: «Надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день»

Хайнкес: «Надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день»

14 апреля 2018, 00:01
4

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением об игре форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Роналду – лучший игрок планеты наряду с Месси. Он играет на мировом уровне. Он работает каждый день, и это похвально.

Криштиану всегда решал исход таких матчей. В подобных играх важна командная игра, надеюсь, в матче с «Баварией» у Роналду будет не лучший день», – сказал Хайнкесс.

Напомним, что «Бавария» в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет против «Реала», а «Рома» встретится с «Ливерпулем».

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Бавария Роналду Криштиану Хайнкес Юпп
Комментарии (4)
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Смешная Лошадь
1523653631
Мы все на это надеемся, должен выйти поединок, достойный финала
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DeutschlandUberAlles
1523654023
У него геморрой разыграется после бурной вечеринки содомитов... Конечно он будет не в форме. Байерн Мюнхен, Штерн дэс Зюйдэнс!!!
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teodogat
1523655896
Лучше что нибудь в игре придумать по его нейтрализации, а то плохо что и Гвардиола и Анчелотти только надеялись тоже, последний конечно намного лучше сыграл с Реалом да и судья там начал убивать Баварию в конце, но все таки первый матч в Мюнхене был провален.
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zigbert
1523728326
Надеется надо все же на свою игру.
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