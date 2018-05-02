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    Хайнкес заявил, что у Ульрайха в матче с «Реалом» случилось затмение

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:2) прокомментировал игру голкипера Свена Ульрайха.

    «Ульрайх запутался, у него случилось небольшое затмение. Он не знал, может ли он брать мяч в руки, потом понял – не может, занервничал, и случилось то, что случилось.

    Это ужасно для футболиста – пережить такое. Это был неприятный момент для моей команды, но у нас было много голевых моментов, а вратарь в целом сыграл хорошо», – сказал Хайнкес.

    В моменте со вторым пропущенным голом Ульрайх допустил результативную ошибку.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: УЕФА

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    02.05.2018 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:12

      Ужасный гол.

      1
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      Рейтинг: +6943

      mamba9090909 2 мая 2018, 10:49

      Надо в церковь сходить.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 мая 2018, 06:26

      ЧутЬ больше повезло Реалу.

      0
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      Рейтинг: +31

      seventeen 2 мая 2018, 02:04

      Что значит топ, не жалуется на судейство, великий теренр

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 2 мая 2018, 01:46

      Когда я играл в фифу, после подобных ляпов потом следовал либо резерв либо на трансфер. xD Ну не уровень баварии так играть. Штарке и то лучше бы отстоял!

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