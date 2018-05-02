Хайнкес заявил, что у Ульрайха в матче с «Реалом» случилось затмение

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:2) прокомментировал игру голкипера Свена Ульрайха.

«Ульрайх запутался, у него случилось небольшое затмение. Он не знал, может ли он брать мяч в руки, потом понял – не может, занервничал, и случилось то, что случилось.

Это ужасно для футболиста – пережить такое. Это был неприятный момент для моей команды, но у нас было много голевых моментов, а вратарь в целом сыграл хорошо», – сказал Хайнкес.

В моменте со вторым пропущенным голом Ульрайх допустил результативную ошибку.

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