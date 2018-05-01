Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар


    4.4
    Голосов: 7
    01.05.2018 23:38
    Как можно так ошибаться в полуфинале?

    Кто такой Свен Ульрайх

    Ульрайху – 29 лет. Он – воспитанник «Штутгарта», провел за главную команду семь сезонов и 220 матчей. В «Баварию» голкипер перебрался за 3,5 миллиона евро перед сезоном-2015/16. За первые два года в команде провел всего десять матчей во всех турнирах, зато накопил трофеев. Сейчас он – трехкратный чемпион Германии. Есть на его счету и матчи за молодежную сборную Германии (за главную – нет).

    Дебют в Ростове-на-Дону

    Свой первый матч в Лиге чемпионов Ульрайх провел за «Баварию» в России. Это произошло в пятом туре ЛЧ-2016/17, когда немецкий клуб отправился в гости к «Ростову» и сенсационно проиграл 2:3. В Ростове-на-Дону эту игру будут помнить всегда. Ульрайху про нее лучше забыть.

    Что думают о его игре в Германии

    Ульрайх считается нестабильным голкипером – может совершить суперсэйв или допустить кошмарную ошибку. Например, как в игре с «Вольфсбургом»,

    При этом с помощью Ульрайха «Бавария» дважды выиграла в сериях пенальти, но специалистом по их отражению этот вратарь все равно не считается. Понятно было, что на роль второго голкипера в «Баварию» брали игрока, которого рассчитывали выпускать совсем нечасто, поскольку место Нойера в основе сомнению не подлежало. Но кое-что случилось.

    Почему не Нойер

    В конце четвертьфинала прошлой Лиги чемпионов с «Реалом» главный вратарь «Баварии» сломал ногу. До конца сезона в ворота встал Ульрайх, а уже в следующем сезоне вернул себе место в основе после очередной тяжелой травмы Нойера, у которого была диагностирована трещина в плюсневой кости. К тренировкам Нойер приступил не так давно, с мячом стал работать лишь месяц назад. В апреле частично занимался в общей группе.

    Что случилось в полуфинале

    «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в гостях, на «Сантьяго Бернабеу» соперники обменялись голами еще в первом тайме. Впрочем, именно дикая ошибка Ульрайха поставила «Баварию» в сложное положение – он после паса партнера лишь в последний момент понял, что нельзя играть руками, в итоге – просто пропустил мяч под собой, и Бензема забивал уже в пустые ворота.

    Как же так-то, Свен?

    В интернете гол, конечно, сразу обсмеяли.

    Впереди был еще весь второй тайм, но задача немцев была той же, что и перед началом матча – забить на гол больше, а значит, как минимум дважды. Цели удалось достичь лишь наполовину – счет сравнял Хамес. Звания главного героя матча вполне заслуживает голкипер «Реала» Кейлор Навас, совершивший несколько фантастических сэйвов. Его коллега из «Баварии» в этот вечер был совсем не на высоте.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 2:2 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Киммих, 3; 1:1 – Бензема, 11; 2:1 – Бензема, 46; 2:2 – Хамес Родригес, 63.

    «Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73).

    «Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес (Мартинес, 84), Рибери, Левандовски.

    Предупреждения: Модрич, 62; Лукас, 65; Варан, 88; Каземиро, 89 – нет.

    Первый матч: 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Kicker
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 мая 2018, 09:05

      Да,ошибка, но это футбол!!!Че его теперь выгнать из клуба?Ребята у нас на Ротор ходит 25-30 тыс болельщиков!!!его никто не бросает,а это ФНЛ!!!И Свена не кинут!его надо поддержать!Великий Кан и Буффон тоже допускали ляпы и что теперь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:15

      игра баварии шла в основном с левого фланга где все время глупые прострелы рибери ! правый фланг страдал от отсутствия роббена ! если бы грузили с обеих флангов и рибери и роббен результат в пользу баварии был бы уже в первом матче ! вчера был мощный прессинг баварии ! кристину вообще никто не видел его как будто не было на поле ! только глорики могут говорит что кристина играл )))) слабая реализация моментов ! 1000 процентный пенальт не дал судейка ! ульрайх рукожоп ! реал на фарте снова проходит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 2 мая 2018, 17:07

      печалька...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 2 мая 2018, 14:44

      бывает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:54

      три из четырех причин верны: плохая реализация голевых моментов, судейство и ошибка голкипера Баварии.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 мая 2018, 18:12

      судья???ты о чем???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:19

      а разве ты не заметил что судья был на стороне Реала?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 мая 2018, 18:23

      я был на матче.поэтому так долго не выходил на этот саит.
      И потом в Мадриде,около стадиона,примерно через час-полтора даже фанаты баврии при просмотре повтора с Марсело,сказали,что пенальти не было.Птому что,Марсело сам находился за линией штрафной.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:26

      но многие игроки Баварии сходятся во мнении что пенальти был, да еще и из других мелких эпизодов сложилось впечатление про отношение судьи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 мая 2018, 18:33

      он мадридцам натолкал жк за 5 минут,штук шесть.В двух эпизодах,не за что по сути.
      А игроки естесственно будут сетовать на судью,а ты как хотел.Кстати,Хамес про пенальти сказал,что 50 на 50!!!!
      Даже без пенальти Бавария была сильнее и обязана была штук 5 забивать,но реализация хромает и какои матч провел вратарь Реала.
      Везет сильнеишим.Реалу просто повезло,а он не показал хорошеи игры,надеюсь Ливерпуль вынесет их)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:40

      считаю Бавария больше была достойна пройти в финал если бы не разные факторы вот и ищешь потом во всем причины, а в финале тоже хочу чтобы Ливер сделал Реал))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 мая 2018, 18:42

      Я тоже думаю,что Бавария больше заслужила,но таковы дела.
      Надеюсь Ливерпуль выиграет,причем крупно))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 мая 2018, 19:52

      можно вопрос???7

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 19:53

      давай.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 мая 2018, 19:54

      тут можно сою статью выложить???Если да,то как????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 19:58

      насколько я знаю можно блок свой создать и там статьи выкладывать. есть кнопка "создать блок" находиться выше рейтинга пользователей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Татарин за ЦСКА 5 мая 2018, 23:00

      не забудь кинуть ссылочку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Benifacto 6 мая 2018, 10:32

      https:// bombardir .ru/posts /3593-Hames-Rodriges-i-pravila-futbola

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 2 мая 2018, 09:19

      Лавки таки не хватило...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 2 мая 2018, 09:18

      Задрали эти Барса и Реал)) уже чего то новенького хочется)) интриги до конца финала

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 2 мая 2018, 09:03

      В первый раз такое вижу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 мая 2018, 08:45

      бедный вратарь-заклюют его теперь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 мая 2018, 08:12

      реал на паузах во втором тайме выиграл

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11