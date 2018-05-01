Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

Как можно так ошибаться в полуфинале?

Кто такой Свен Ульрайх

Ульрайху – 29 лет. Он – воспитанник «Штутгарта», провел за главную команду семь сезонов и 220 матчей. В «Баварию» голкипер перебрался за 3,5 миллиона евро перед сезоном-2015/16. За первые два года в команде провел всего десять матчей во всех турнирах, зато накопил трофеев. Сейчас он – трехкратный чемпион Германии. Есть на его счету и матчи за молодежную сборную Германии (за главную – нет).

Дебют в Ростове-на-Дону

Свой первый матч в Лиге чемпионов Ульрайх провел за «Баварию» в России. Это произошло в пятом туре ЛЧ-2016/17, когда немецкий клуб отправился в гости к «Ростову» и сенсационно проиграл 2:3. В Ростове-на-Дону эту игру будут помнить всегда. Ульрайху про нее лучше забыть.

Что думают о его игре в Германии

Ульрайх считается нестабильным голкипером – может совершить суперсэйв или допустить кошмарную ошибку. Например, как в игре с «Вольфсбургом»,

При этом с помощью Ульрайха «Бавария» дважды выиграла в сериях пенальти, но специалистом по их отражению этот вратарь все равно не считается. Понятно было, что на роль второго голкипера в «Баварию» брали игрока, которого рассчитывали выпускать совсем нечасто, поскольку место Нойера в основе сомнению не подлежало. Но кое-что случилось.

Почему не Нойер

В конце четвертьфинала прошлой Лиги чемпионов с «Реалом» главный вратарь «Баварии» сломал ногу. До конца сезона в ворота встал Ульрайх, а уже в следующем сезоне вернул себе место в основе после очередной тяжелой травмы Нойера, у которого была диагностирована трещина в плюсневой кости. К тренировкам Нойер приступил не так давно, с мячом стал работать лишь месяц назад. В апреле частично занимался в общей группе.

Что случилось в полуфинале

«Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в гостях, на «Сантьяго Бернабеу» соперники обменялись голами еще в первом тайме. Впрочем, именно дикая ошибка Ульрайха поставила «Баварию» в сложное положение – он после паса партнера лишь в последний момент понял, что нельзя играть руками, в итоге – просто пропустил мяч под собой, и Бензема забивал уже в пустые ворота.

Как же так-то, Свен?

twit text — Seriouz (@SeriouzRH) 1 мая 2018 г.

В интернете гол, конечно, сразу обсмеяли.

twit text — (@AdrianVG__) 1 мая 2018 г.

twit text — BetBright (@BetBright) 1 мая 2018 г.

twit text — ODDSbible (@ODDSbible) 1 мая 2018 г.

twit text — Simranjeet Singh (@Sim_Singh101) 1 мая 2018 г.

Впереди был еще весь второй тайм, но задача немцев была той же, что и перед началом матча – забить на гол больше, а значит, как минимум дважды. Цели удалось достичь лишь наполовину – счет сравнял Хамес. Звания главного героя матча вполне заслуживает голкипер «Реала» Кейлор Навас, совершивший несколько фантастических сэйвов. Его коллега из «Баварии» в этот вечер был совсем не на высоте.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 2:2 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Киммих, 3; 1:1 – Бензема, 11; 2:1 – Бензема, 46; 2:2 – Хамес Родригес, 63.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73).

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес (Мартинес, 84), Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Модрич, 62; Лукас, 65; Варан, 88; Каземиро, 89 – нет.

Первый матч: 2:1.