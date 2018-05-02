Реал - Бавария

Все теже на манеже
|1/2 финала
первый матч
|25 апреля, среда
|21:45
|Бавария
|1:2
|Реал
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тоттенхэм
|6
|5
|1
|0
|15:4
|+11
|16
|2.
|Реал
|6
|4
|1
|1
|17:7
|+10
|13
|3.
|Боруссия Д
|6
|0
|2
|4
|7:13
|-6
|2
|4.
|АПОЭЛ
|6
|0
|2
|4
|2:17
|-15
|2
Все теже на манеже
обе команды сыграли на высоком профессиональном уровне, СПАСИБО!!! если бы не судейские ошибки и глупый гол от вратаря немцев, счет был бы более значимый. Тем не менее Реал снова в финале! и будет ждать Ливерпуль, если Рома не сотворит чудо.
Классная игра! Обе команды были супер! Нарушений было много с обеих сторон. Игра была похожа на финал!
пздц) вот я понимаю полуфинал)) до последнего момента интрига)
ху
ой пилять рукожоп вспомнил что в руки брать нельзя ! вот нойер бы никогда такой глупой ошибки бы не допустил !
Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool HALA MADRID