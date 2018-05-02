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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Материалы

Реал - Бавария

01.05.2018, Вторник, 21:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/2 финала , ответный матч Реал - Бавария
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 25 апреля, среда 21:45 Бавария 1:2 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, вторник 21:45 Реал 4:2 Бавария
Лига чемпионов (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 12 апреля, среда 21:45 Бавария 1:2 Реал
Лига чемпионов (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 29 апреля, вторник 22:45 Бавария 0:4 Реал
Лига чемпионов (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 23 апреля, среда 22:45 Реал 1:0 Бавария
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 25 апреля, среда 22:45 Реал 2:1
(1:3)п		 Бавария
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 17 апреля, вторник 22:45 Бавария 2:1 Реал
Товарищеские матчи 2010

13 августа, пятница 22:45 Бавария 0:0 Реал
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тоттенхэм 6 5 1 0 15:4 +11 16
2. Реал 6 4 1 1 17:7 +10 13
3. Боруссия Д 6 0 2 4 7:13 -6 2
4. АПОЭЛ 6 0 2 4 2:17 -15 2
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 2 мая 2018, 09:21

    Все теже на манеже

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 мая 2018, 08:47

    обе команды сыграли на высоком профессиональном уровне, СПАСИБО!!! если бы не судейские ошибки и глупый гол от вратаря немцев, счет был бы более значимый. Тем не менее Реал снова в финале! и будет ждать Ливерпуль, если Рома не сотворит чудо.

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    Рейтинг: +617

    nelez 1 мая 2018, 23:46

    Игра достойно финалу. Интрига до последней секунды.

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 мая 2018, 23:43

    Классная игра! Обе команды были супер! Нарушений было много с обеих сторон. Игра была похожа на финал!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 1 мая 2018, 23:40

    пздц) вот я понимаю полуфинал)) до последнего момента интрига)

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    Рейтинг: +135

    Димон Лебяга 1 мая 2018, 23:40

    ху

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    Рейтинг: +487

    Андреич 1 мая 2018, 23:24

    Помнится, Якубик, выступая за Кубань (после авиакатастрофы с Пахтакором), забил гол, похожий на 2й гол Бензема.
    Кубань тогда выиграла.
    Посмотрим, что будет сегодня...
    Этот гол, как красная тряпка для быка

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 1 мая 2018, 23:08

    Времени вагон, Бавария должна победить...Хотя бы за не назначенный пенальти!

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto > VOLK83 2 мая 2018, 09:21

    ну как то так, говорюж такое не вывозиться )

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 мая 2018, 22:52

    ой пилять рукожоп вспомнил что в руки брать нельзя ! вот нойер бы никогда такой глупой ошибки бы не допустил !

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    Рейтинг: +43

    spartakbentley 1 мая 2018, 22:49

    Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool HALA MADRID

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