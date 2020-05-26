Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka

Статистический футбольный портал Squawka представил собственный рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.
Первое место занял француз Зинедин Зидан, который с «Реалом» выиграл турнир три раза подряд.
В топ-3 также вошли испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти, которые становились победителями ЛЧ два и три раза соответственно.
1. Зинедин Зидан («Реал»);
2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»);
4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
5. Луи ван Гаал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»);
6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»);
8. Висенте Дель Боске («Реал»);
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»);
10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).