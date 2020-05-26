Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka

Справедливости ради, отметил бы, что Моуринью сделал это с двумя разными командами, как по мне это ценно. Сейчас Маур сдал, да. Но Зидан, никогда не дотягивал до уровня топ тренера, за эти года, Реал никак не добавил по игре, а Зидан как тренер. И обсёры Реала в Лч, после ухода Роналду, лишь подтверждают, кто на самом деле большим образом причастен к трёхкратным успехам сливок. Да, как уже было сказано, Зидан удачливый в Лч, но не лучший.
Статистический футбольный портал Squawka представил собственный рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.
Первое место занял француз Зинедин Зидан, который с «Реалом» выиграл турнир три раза подряд.
В топ-3 также вошли испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти, которые становились победителями ЛЧ два и три раза соответственно.
1. Зинедин Зидан («Реал»);
2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»);
4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
5. Луи ван Гаал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»);
6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»);
8. Висенте Дель Боске («Реал»);
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»);
10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).