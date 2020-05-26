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    Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka

    Статистический футбольный портал Squawka представил собственный рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.

    Первое место занял француз Зинедин Зидан, который с «Реалом» выиграл турнир три раза подряд.

    В топ-3 также вошли испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти, которые становились победителями ЛЧ два и три раза соответственно.

    1. Зинедин Зидан («Реал»);

    2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);

    3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»);

    4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

    5. Луи ван Гаал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»);

    6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);

    7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»);

    8. Висенте Дель Боске («Реал»);

    9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»);

    10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).

    Источник: Squawka

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    26.05.2020 00:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +790

      Valeron2790 26 мая, 16:51

      Справедливости ради, отметил бы, что Моуринью сделал это с двумя разными командами, как по мне это ценно. Сейчас Маур сдал, да. Но Зидан, никогда не дотягивал до уровня топ тренера, за эти года, Реал никак не добавил по игре, а Зидан как тренер. И обсёры Реала в Лч, после ухода Роналду, лишь подтверждают, кто на самом деле большим образом причастен к трёхкратным успехам сливок. Да, как уже было сказано, Зидан удачливый в Лч, но не лучший.

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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 26 мая, 08:16

      Зидан - не лучший, также, как Фергюсон никоим образом не хуже ван Гаала

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      Рейтинг: +902

      нейтральныйкакникто 26 мая, 06:38

      Самый везучий . самый удачливый - да. Лучший - это перебор.

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      Рейтинг: +118

      Puddle 26 мая, 01:12

      а как же ВолероЪ Карпинг, который выиграл Copa del Sol, который не покорился ни одному из вышеперечисленных тренеришек и физруков????

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      Рейтинг: +14848

      bset > Puddle 26 мая, 02:02

      Жаль, что не составляют рейтинг главных руководителей-мышей, которые на лету переобуваются и отказываются от своих же слов. Медведев бы с отрывом возглавил бы такой рейтинг. Такое трепло в руководстве держать - позор на весь Петербург.

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