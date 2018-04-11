Хайнкес: «После домашнего поражения 1:2 «Севилья» должна идти на риск»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес готовит свою команду к матчу, в котором «Севилья» постарается взять реванш за поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы пробиться дальше. Нужно больше атаковать, и именно этим займется «Севилья», но у нас своя установка на игру и свой план атакующих действий.

Лигу чемпионов стремится выиграть любой тренер и любой футболист. В этом турнире ты противостоишь лучшим командам Европы. Конечно, мы хотим завоевать трофей», – сказал Хайнкес.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.