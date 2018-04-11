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    Хайнкес: «После домашнего поражения 1:2 «Севилья» должна идти на риск»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес готовит свою команду к матчу, в котором «Севилья» постарается взять реванш за поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы пробиться дальше. Нужно больше атаковать, и именно этим займется «Севилья», но у нас своя установка на игру и свой план атакующих действий.

    Лигу чемпионов стремится выиграть любой тренер и любой футболист. В этом турнире ты противостоишь лучшим командам Европы. Конечно, мы хотим завоевать трофей», – сказал Хайнкес.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 08:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 11 апреля 2018, 13:32

      Бавария раскатает Севилью дома.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 09:27

      Удачи Баварии.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 09:02

      Удачи, дядя Юпп. Эта ЛЧ должна стать твоей. Апофеоз блестящей карьеры.

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