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    Хенесс: «Тухель сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о том, как в клубе пришли к кандидатуре Нико Ковача на пост главного тренера команды.

    «На протяжении долгого времени я пытался убедить Хайнкеса остаться. Когда мы окончательно выяснили, что он этого не хочет, попытались выйти на Томаса Тухеля.

    От него мы получили информацию, что он уже решил подписать контракт с другим клубом. Через несколько дней мы выбрали Ковача», – цитирует слова Хенесса Bild.

    Напомним, Ковач сменит Хайнкеса на посту главного тренера «Баварии» по завершении текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 18 апреля 2018, 11:16

      ТУХЛЬ!

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