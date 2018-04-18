Хенесс: «Тухель сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о том, как в клубе пришли к кандидатуре Нико Ковача на пост главного тренера команды.

«На протяжении долгого времени я пытался убедить Хайнкеса остаться. Когда мы окончательно выяснили, что он этого не хочет, попытались выйти на Томаса Тухеля.

От него мы получили информацию, что он уже решил подписать контракт с другим клубом. Через несколько дней мы выбрали Ковача», – цитирует слова Хенесса Bild.

Напомним, Ковач сменит Хайнкеса на посту главного тренера «Баварии» по завершении текущего сезона.