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  • Хенесс: «Тухель сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом»

Хенесс: «Тухель сказал, что уже решил подписать контракт с другим клубом»

18 апреля 2018, 11:15
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Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о том, как в клубе пришли к кандидатуре Нико Ковача на пост главного тренера команды.

«На протяжении долгого времени я пытался убедить Хайнкеса остаться. Когда мы окончательно выяснили, что он этого не хочет, попытались выйти на Томаса Тухеля.

От него мы получили информацию, что он уже решил подписать контракт с другим клубом. Через несколько дней мы выбрали Ковача», – цитирует слова Хенесса Bild.

Напомним, Ковач сменит Хайнкеса на посту главного тренера «Баварии» по завершении текущего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп Тухель Томас Ковач Нико
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VGreen
1524039403
ТУХЛЬ!
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