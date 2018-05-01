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    Хайнкес: «Ответный матч с «Реалом»? Игра года»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первом победили испанцы – 2:1.

    «Я постараюсь исправить ошибки. Будем пытаться атаковать. Мы всегда хотим забивать – это у «Баварии» в генах. Нам нужно сыграть эффективнее, чем в первом матче. Надо использовать свои шансы, как это делал соперник.

    В «Реале» тоже понимают, что это матч года и что им нужно сыграть очень хорошо. Маленькие детали будут играть важнейшую роль. На протяжении 90-93 минут игроки должны быть предельно сконцентрированными», – сказал Хайнкес.

    Ответный матч пройдет 1 мая в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: УЕФА

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    01.05.2018 01:11
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