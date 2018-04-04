Хайнкес: «Если «Бавария» хочет выиграть ЛЧ, то нужно прибавлять»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес назвал победу в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Севильей» вполне заслуженной.

«Мы теряли мяч слишком часто и не сохраняли структуру игры в середине поля – это позволило «Севилье» создавать моменты. Во втором тайме мы прибавили и в конце добыли заслуженную победу.

С психологической точки зрения было очень важно быстро сравнять счет, пускай даже нам немного повезло в том моменте. Тем не менее, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять», – сказал Хайнкес после игры.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.