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  • Хайнкес: «Если «Бавария» хочет выиграть ЛЧ, то нужно прибавлять»

Хайнкес: «Если «Бавария» хочет выиграть ЛЧ, то нужно прибавлять»

4 апреля 2018, 09:27
3

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес назвал победу в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Севильей» вполне заслуженной.

«Мы теряли мяч слишком часто и не сохраняли структуру игры в середине поля – это позволило «Севилье» создавать моменты. Во втором тайме мы прибавили и в конце добыли заслуженную победу.

С психологической точки зрения было очень важно быстро сравнять счет, пускай даже нам немного повезло в том моменте. Тем не менее, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять», – сказал Хайнкес после игры.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Севилья Хайнкес Юпп
Комментарии (3)
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zatonn
1522825194
С заменой Видаля подзатянули, он после травмы пешеходом был. Бернат был однозначно самым слабым звеном. От него нужно избавляться и брать Йонаса Хектора. Левандовски был практически незаметен. Всё тащили Рибери и Мюллер. В полуфинале с такой игрой могут быть проблемы независимо от того, кто будет соперником. Но, думаю, старина Юпп сделает всё, чтобы команда прибавила и стала участником Финала в Киеве.
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Татарин за ЦСКА
1522831960
Если Бавария хочет выиграть ЛЧ,то не нужно попадать на Реал,вот и все
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Viper for CSKA
1522838881
Желательно, чтобы Баварию в Бундеслиге перед матчами в ЛЧ "щелкали по носу", как Лейпциг, тогда и настрой, и спортивная злость,и , как следствие, результат будут в порядке.
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