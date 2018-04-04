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    Хайнкес: «Если «Бавария» хочет выиграть ЛЧ, то нужно прибавлять»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес назвал победу в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Севильей» вполне заслуженной.

    «Мы теряли мяч слишком часто и не сохраняли структуру игры в середине поля – это позволило «Севилье» создавать моменты. Во втором тайме мы прибавили и в конце добыли заслуженную победу.

    С психологической точки зрения было очень важно быстро сравнять счет, пускай даже нам немного повезло в том моменте. Тем не менее, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять», – сказал Хайнкес после игры.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 09:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 апреля 2018, 13:48

      Желательно, чтобы Баварию в Бундеслиге перед матчами в ЛЧ "щелкали по носу", как Лейпциг, тогда и настрой, и спортивная злость,и , как следствие, результат будут в порядке.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 11:52

      Если Бавария хочет выиграть ЛЧ,то не нужно попадать на Реал,вот и все

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 апреля 2018, 09:59

      С заменой Видаля подзатянули, он после травмы пешеходом был. Бернат был однозначно самым слабым звеном. От него нужно избавляться и брать Йонаса Хектора. Левандовски был практически незаметен. Всё тащили Рибери и Мюллер. В полуфинале с такой игрой могут быть проблемы независимо от того, кто будет соперником. Но, думаю, старина Юпп сделает всё, чтобы команда прибавила и стала участником Финала в Киеве.

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