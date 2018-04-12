Хайнкес: «Нельзя всегда демонстрировать великолепный футбол и задавливать соперника»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил напряженность, которая присутствовала на поле в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Севильи».

«Мы знали, что после поражения в первом матче 1:2, соперник постарается показать все, на что способен. В Манчестере «Севилья» забила два мяча, поэтому они ехали к нам с уверенностью в своих силах.

Такие матчи всегда очень напряженные, нужно держаться и показывать сплоченную командную игру. Моя команда сегодня великолепно боролась. За исключением нескольких моментов мы не позволили вывести себя из равновесия. Мы не нервничали. Мне понравилось как мы владели мячом во втором тайме и действовали позиционно.

Жаль, что мы не использовали несколько предоставившихся моментов. Невозможно всегда демонстрировать великолепный футбол и задавливать соперника.

Я очень доволен, хотя мы и не забили. В таких матчах нельзя пропускать – именно такое наставление я дал своим игрокам. Сегодня нам этого хватило», – сказал после игры тренер.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи – 2:1.

Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет