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    Хайнкес: «Бавария» показал топ-игру против хорошего соперника»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о мотивации своей команды пробиться в финал Кубка Германии, который пройдет в Берлине.

    «На протяжении большей части матча это была настоящая демонстрация футбольного искусства. Мы показали топ-игру против очень хорошего соперника. Мы доминировали на поле, но были ситуации, когда Свен Ульрайх спасал нас. Я считаю его великолепным голкипером.

    Мы были невероятно мотивированы и сфокусированы. Мы хотели непременно завоевать путевку в Берлин, и мы ее заслужили.

    Мы выбили «Лейпциг», «Боруссию» Дортмунд и сегодня очень талантливую леверкузенскую команду. Мы в хорошей форме», – заявил после игры Хайнкес.

    Полуфинальный матч Кубка Германии «Байер» – «Бавария» завершился со счетом 2:6.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.04.2018 07:41
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