Хайнкес: «Бавария» показал топ-игру против хорошего соперника»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о мотивации своей команды пробиться в финал Кубка Германии, который пройдет в Берлине.

«На протяжении большей части матча это была настоящая демонстрация футбольного искусства. Мы показали топ-игру против очень хорошего соперника. Мы доминировали на поле, но были ситуации, когда Свен Ульрайх спасал нас. Я считаю его великолепным голкипером.

Мы были невероятно мотивированы и сфокусированы. Мы хотели непременно завоевать путевку в Берлин, и мы ее заслужили.

Мы выбили «Лейпциг», «Боруссию» Дортмунд и сегодня очень талантливую леверкузенскую команду. Мы в хорошей форме», – заявил после игры Хайнкес.

Полуфинальный матч Кубка Германии «Байер» – «Бавария» завершился со счетом 2:6.