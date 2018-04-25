Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хайнкес: «Матч «Бавария» – «Реал»? Это будет спектакль для всех болельщиков»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Некоторые тренеры никогда не добираются до таких матчей. Я человек скромный, подхожу к этим играм без эмоций. Хотя во время матча они, конечно, будут. Это будет спектакль для всех футбольных болельщиков.

    В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким, как Йохан Кройфф и Марчело Липпи. Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством», – сказал Хайнкес.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2018 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 апреля 2018, 18:33

      Спектакль будет когда голы пойдут с помощью судей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      themist 25 апреля 2018, 15:13

      То что зрелище нам обеспечено, это так. Единственное, что хотелось бы увидеть в этих 2 играх, так это отсутствие вмешательства/подсуживания и ошибок судейских бригад. Пусть в честной борьбе определиться сильнейший. Бавария верю, что ты можешь пройти в финал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 25 апреля 2018, 11:52

      Спектакль, но чтобы только не срежиссированный)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 25 апреля 2018, 10:59

      Хотелось бы без судейских ошибок...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 апреля 2018, 08:22

      Только бы не опять цирк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Сарик 25 апреля 2018, 06:06

      ну что веселая встреча будет)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11