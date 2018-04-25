Хайнкес: «Матч «Бавария» – «Реал»? Это будет спектакль для всех болельщиков»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Некоторые тренеры никогда не добираются до таких матчей. Я человек скромный, подхожу к этим играм без эмоций. Хотя во время матча они, конечно, будут. Это будет спектакль для всех футбольных болельщиков.

В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким, как Йохан Кройфф и Марчело Липпи. Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством», – сказал Хайнкес.