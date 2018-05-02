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  • Хайнкес: «Бавария» подарила «Реалу» столько моментов, что нет смысла жаловаться на судью»

Хайнкес: «Бавария» подарила «Реалу» столько моментов, что нет смысла жаловаться на судью»

2 мая 2018, 01:09
12

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал работу судей после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

«Пенальти? Конечно, когда я посмотрел на видео после всего, то увидел чистый фол. Но я не собираюсь стоять здесь и плакать. Мы подарили «Реалу» столько нереализованных моментов, что нет смысла жаловаться на судейство», – приводит слова Хайнкеса DW Sports.

«Бавария» в пятый раз подряд вылетела из плей-офф Лиги чемпионов от испанского клуба.

Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария Хайнкес Юпп
Комментарии (12)
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KsiroN
1525213150
Всё по делу сказал.
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Maxi_7
1525213323
Юпп настоящий мужик, который умеет проигрывать и признавать свои ошибки.
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Vladimir93rus
1525213581
Правильно сказал , надо реализовывать , а не искать виноватых
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DeutschlandUberAlles
1525213917
Всё из-за вратаря. Был бы Нойер были бы в финале. И в группе ПСЖ проиграли из-за вратаря...
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stream15
1525214525
Бавария проиграла по делу.
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МасСуд
1525229719
Респект тренеру
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ДСА
1525231300
Реалу конечно повезло.
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dendiesel
1525233440
А ведь сколько Бавария могла забить!!! Немцы играли сильнее!!!
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OfaZavr
1525246636
но и судейство сыграло свою роль тоже.
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zigbert
1525334965
Хайнкес - истинный боец.
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