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    Хайнкес: «Бавария» подарила «Реалу» столько моментов, что нет смысла жаловаться на судью»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал работу судей после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

    «Пенальти? Конечно, когда я посмотрел на видео после всего, то увидел чистый фол. Но я не собираюсь стоять здесь и плакать. Мы подарили «Реалу» столько нереализованных моментов, что нет смысла жаловаться на судейство», – приводит слова Хайнкеса DW Sports.

    «Бавария» в пятый раз подряд вылетела из плей-офф Лиги чемпионов от испанского клуба.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 01:09
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:09

      Хайнкес - истинный боец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:37

      но и судейство сыграло свою роль тоже.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 08:05

      Хайнкес - топ-тренер. С ним во главе игра "Баварии" не может не радовать.

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Бухбух 2 мая 2018, 09:38

      Очень жаль, что скорее всегов следующем сезоне мы увидим уже совсем другую Баварию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 2 мая 2018, 06:57

      А ведь сколько Бавария могла забить!!! Немцы играли сильнее!!!

      7
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 мая 2018, 06:21

      Реалу конечно повезло.

      2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 2 мая 2018, 05:55

      Респект тренеру

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 2 мая 2018, 01:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бавария проиграла по делу.

      -4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 мая 2018, 01:31

      Всё из-за вратаря. Был бы Нойер были бы в финале.
      И в группе ПСЖ проиграли из-за вратаря...

      5
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 2 мая 2018, 01:26

      Правильно сказал , надо реализовывать , а не искать виноватых

      8
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 2 мая 2018, 01:22

      Юпп настоящий мужик, который умеет проигрывать и признавать свои ошибки.

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