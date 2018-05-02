Хайнкес: «Бавария» подарила «Реалу» столько моментов, что нет смысла жаловаться на судью»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал работу судей после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

«Пенальти? Конечно, когда я посмотрел на видео после всего, то увидел чистый фол. Но я не собираюсь стоять здесь и плакать. Мы подарили «Реалу» столько нереализованных моментов, что нет смысла жаловаться на судейство», – приводит слова Хайнкеса DW Sports.

«Бавария» в пятый раз подряд вылетела из плей-офф Лиги чемпионов от испанского клуба.

Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар