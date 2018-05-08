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    Семин: «Тренер либо выигрывает, либо нет. Поэтому давайте забудем про возраст!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что успех на тренерском мостике зависит не от возраста, а от желания работать.

    «Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет? Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день – он молодой.

    А некоторые в 30 даже не знают, кто играет в европейском футболе. Они не поедут на финал Лиги чемпионов. А я езжу, потому что у меня душа хочет. Когда молодой неправильно реагирует на руководителей, со всем соглашается – разве это даст результат? Никогда! Поэтому давайте забудем возраст!

    Слава богу, мама с папой дали здоровье, энергетику. И вот когда я буду уставать от тренировок, не захочу на них идти, то подниму руки и скажу: «Все, я закончил», – считает Семин.

    Напомним, Семин стал самым возрастным тренером, приводившим команду к чемпионскому званию в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 мая 2018, 21:07

      Палыч УРА! Положи ты все что у тебя есть на этих .издаплетов и работай во славу русского футбола. Желательно без Фарфана-своих хватает.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 09:28

      Палыч супер! Всё верно говорит и никакого пафоса

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