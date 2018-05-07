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    Семин – самый возрастной тренер, выигрывавший чемпионат России

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин стал самым возрастным специалистом, выигрывавшим чемпионат России.

    Железнодорожники обеспечили себе золотые медали в текущем розыгрыше РФПЛ за шесть дней до 71-летия Семина. Предыдущий рекорд принадлежал Дику Адвокату, который приводил в 2007 году к чемпионству «Зенит» в 60 лет.

    Стоит отметить, что рекордсменом во времена СССР являлся Константин Бесков, который привел в 1987 году «Спартак» к чемпионству в 66 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 09:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 мая 2018, 21:28

      романцев тоже неплохой тренер был в свое время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2018, 17:22

      Обидно что столько времени Сёмин был вне системы Локомотива.Столько было упущено возможностей.И всё "благодаря" заслугам манагеров от футбола,которые в нём нихрена не соображают...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2018, 17:19

      Благодаря футболу Палыч живёт и здравствует!!!Он дышит им!Дай то БОГ Вам Юрий Павлович здоровья,ясного ума и сил для новых свершений!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:15

      И здесь первый.Молодец.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 7 мая 2018, 12:26

      Палыч мужик!! присоединяюсь ко всем поздравлениям!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 мая 2018, 11:34

      приятно за Палыча. наверное самый уважаемый тренер из наших. в сборную его надо

      2
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > piligrim1986 7 мая 2018, 17:02

      второй раз на те же грабли я думаю не наступит

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 мая 2018, 11:06

      Палыч легенда и гордость Локомотива!

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 мая 2018, 10:33

      Не возраст определяет профессионализм,а МАСТЕРСТВО! А Юрий Павлович был как игрок мастером,так и есть тренер-мастер!

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 мая 2018, 10:11

      Палыч, а давай ещё раз!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 7 мая 2018, 09:44

      На опыте! )

      2
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