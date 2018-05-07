Семин – самый возрастной тренер, выигрывавший чемпионат России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин стал самым возрастным специалистом, выигрывавшим чемпионат России.

Железнодорожники обеспечили себе золотые медали в текущем розыгрыше РФПЛ за шесть дней до 71-летия Семина. Предыдущий рекорд принадлежал Дику Адвокату, который приводил в 2007 году к чемпионству «Зенит» в 60 лет.

Стоит отметить, что рекордсменом во времена СССР являлся Константин Бесков, который привел в 1987 году «Спартак» к чемпионству в 66 лет.