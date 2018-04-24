Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Полуфинал Лиги чемпионов – это игры между четырьмя лучшими командами Европы. Я уважаю каждого игрока и команду.

Роналду? У Криштиану уникальная карьера. Когда анализируешь его игру, он выглядит именно таким игроком. Но в Лиге чемпионов побеждает наиболее сбалансированная команда.

В конце концов, у нас впереди есть Левандовски, который забил 39 голов. Кто его остановит?» – сказал Хайнкес.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.