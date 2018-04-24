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    Хайнкес – о матче с «Реалом»: «У нас впереди играет Левандовски. Кто его остановит?»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

    «Полуфинал Лиги чемпионов – это игры между четырьмя лучшими командами Европы. Я уважаю каждого игрока и команду.

    Роналду? У Криштиану уникальная карьера. Когда анализируешь его игру, он выглядит именно таким игроком. Но в Лиге чемпионов побеждает наиболее сбалансированная команда.

    В конце концов, у нас впереди есть Левандовски, который забил 39 голов. Кто его остановит?» – сказал Хайнкес.

    Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    24.04.2018 19:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:23

      Будет супер поединок.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 апреля 2018, 22:51

      Рамос остановит и Варан. А Казимиро его съесть)))

      4
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      Рейтинг: +324

      hellkid > x-x-x-x-x 25 апреля 2018, 08:42

      вот вот :)

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 апреля 2018, 21:25

      да не надо далеко ходить, Севилья в прошлом туре остановила Левандовски, за 180 нихера не забил, потому что в команде 11 игроков, а не 11 Левандовски

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 24 апреля 2018, 20:58

      Опять знаю ,что "огребу" сейчас минусами закидают, противоречиво даже самому, но хотелось бы в финале увидеть Ливерпуль - Реал! - Салах - Роналду.! Это было бы конечно супер!!! Хотя не очень уверен,что Реал пройдет Баварию)

      5
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Mark68 24 апреля 2018, 21:39

      тоже уверенности такой нет)

      1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 24 апреля 2018, 20:34

      Нет, вчерашний Ахмат его не остановил бы. У Левандовского, в отличие от Спартака, ЦСКА или Зенита, игровых спадов по сезону не бывает. Роберт - машина, как и Криштиану. Того тоже фиг остановят, и кто из них победит предсказывать не берусь.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 24 апреля 2018, 20:09

      пожалуй вчерашний Ахмат остановил бы не только Левандовского , но и поезд, под который пыталась броситься Анна Каренина.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 апреля 2018, 19:59

      Рамос будет играть?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 19:48

      ну поглядим кто кого остановит в итоге, битва титанов раньше финала)

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 апреля 2018, 19:41

      Никто.им по силам не просто пройти Реал, не просто победить по сумме двух матчей, но победить в обоих матчах.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > DeutschlandUberAlles 24 апреля 2018, 21:28

      боюсь что завтра примерно в 23-30 у тебя очень сильно откроются глаза на реальность в футболе :)

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      Рейтинг: +718

      Антимат 24 апреля 2018, 19:33

      Димон Комбаров любого остановит.

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