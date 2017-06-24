«Севилья» хочет выкупить у «Интера» Банегу и Йоветича за 20 миллионов

Руководство «Севильи» рассматривает возможность приобретения у «Интера» полузащитника Эвера Банегу и нападающего Стевана Йоветича, сообщает Sky Sport Italia. Сумма такого трансфера близка к 20 миллионам евро.

Действующее соглашение Банеги с «Интером» рассчитано до середины 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 33 матчах за «Интер», забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. В «Интер» он перебрался из «Севильи» в 2016 году на правах свободного агента.

Йоветич провел последний сезон в «Севилье» на правах аренды. На его счету 27 матчей, семь голов и пять результативных передач. В его контракте есть опция для испанского клуба выкупа прав за 14 миллионов.