Банеге предлагают 8 миллионов евро в Китае

Полузащитник «Интера» Эвер Банега близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где работает тренером Фабио Каннаваро. Сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

Самому Банеге предлагают контракт на 8 миллионов евро в год. Игрок не принимал участие в матче «Интера» против «Эмполи» из-за полученной травмы. Однако утверждается, что это было сделано для сохранения сделки в тайне.

Банега летом перешел в «Интер» из «Севильи» в качестве свободного агента. Его стоимость составляет 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне Серии А он провел 18 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.