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    Банеге предлагают 8 миллионов евро в Китае

    Полузащитник «Интера» Эвер Банега близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где работает тренером Фабио Каннаваро. Сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

    Самому Банеге предлагают контракт на 8 миллионов евро в год. Игрок не принимал участие в матче «Интера» против «Эмполи» из-за полученной травмы. Однако утверждается, что это было сделано для сохранения сделки в тайне.

    Банега летом перешел в «Интер» из «Севильи» в качестве свободного агента. Его стоимость составляет 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне Серии А он провел 18 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    13.02.2017 14:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 февраля 2017, 15:11

      ну Китайцы)))

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 13 февраля 2017, 15:00

      Маловато будет.

      0
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      Рейтинг: +91

      Godric > slavko33002 13 февраля 2017, 15:08

      Сколько же ему надо?

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