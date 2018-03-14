Банега: «Без замечательных болельщиков «Севильи» этой победы никогда не случилось бы»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега особенно отметил вклад болельщиков команды в победу над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это для тех, кто любит «Севилью», для тех, кто ездит с командой и поддерживает ее повсюду. Без наших замечательных болельщиков этого никогда не случилось бы. Очень горжусь, что являюсь частью этого клуба», – заявил Банега после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.