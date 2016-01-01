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    Банега, Фернандеш и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока ЛЕ-2019/20

    УЕФА объявил трех номинантов на приз лучшему игроку прошлого сезона Лиги Европы.

    На звание лучшему игроку ЛЕ-2019/20 претендуют полузащитник «Севильи» Эвер Банега, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

    Банега провел в турнире семь матчей, отдав четыре голевых передачи. На счету Фернандеша десять матчей, восемь голов и четыре ассиста. У Лукаку шесть игр, семь мячей и два ассиста.

    Победителя объявят 2 октября во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2020/21.

    • В прошлом году приз достался Эдену Азару.
    • ЛЕ-2019/20 выиграла «Севилья».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9776

      Skull_Boy 1 час назад

      Банега без вариантов

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