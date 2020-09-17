Банега, Фернандеш и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока ЛЕ-2019/20

УЕФА объявил трех номинантов на приз лучшему игроку прошлого сезона Лиги Европы.

На звание лучшему игроку ЛЕ-2019/20 претендуют полузащитник «Севильи» Эвер Банега, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Банега провел в турнире семь матчей, отдав четыре голевых передачи. На счету Фернандеша десять матчей, восемь голов и четыре ассиста. У Лукаку шесть игр, семь мячей и два ассиста.

Победителя объявят 2 октября во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2020/21.