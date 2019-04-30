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    Банега дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника ногами в живот

    Королевская испанская футбольная федерация наказала полузащитника «Севильи» Эвера Банегу за неспортивное поведение в матче 35-го тура Примеры с «Жироной» (0:1).

    Аргентинец дисквалифицирован за удар соперника. На пятой добавленной минуте Банега был сбит хавбеком «Жироны» Пере Понсом. Упав, футболист севильцев ударил противника двумя ногами в область живота.

    Федерация отстранила Банегу на три матча. Еще одну встречу он пропустит по регламенту за получение красной карточки. До завершения чемпионата Испании осталось три тура.

    В этом сезоне 30-летний аргентинский полузащитник провел в Примере 32 матча, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Marca

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