Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Пять игроков «Барселоны» и ни одного футболиста «Реала» – в команде первой части сезона Примеры по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored представил сборную Примеры по итогам первой части сезона.

    В команду вошли пять игроков «Барселоны», два футболиста «Алавеса» и по одному представителю «Бетиса», «Севильи», «Атлетико» и «Сельты».

    Вратарь: Фернандо Пачеко («Алавес»).

    Защитники: Химо Наварро («Алавес»), Марк Бартра («Бетис»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»).

    Полузащитники: Родриго Эрнандес («Атлетико»), Эвер Банега («Севилья»).

    Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Усман Дембеле (все – «Барселона»), Яго Аспас («Сельта).

    Источник: Whoscored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru