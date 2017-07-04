Пять игроков «Барселоны» и ни одного футболиста «Реала» – в команде первой части сезона Примеры по версии Whoscored

Аналитический и статистический портал Whoscored представил сборную Примеры по итогам первой части сезона.

В команду вошли пять игроков «Барселоны», два футболиста «Алавеса» и по одному представителю «Бетиса», «Севильи», «Атлетико» и «Сельты».

Вратарь: Фернандо Пачеко («Алавес»).

Защитники: Химо Наварро («Алавес»), Марк Бартра («Бетис»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Атлетико»), Эвер Банега («Севилья»).

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Усман Дембеле (все – «Барселона»), Яго Аспас («Сельта).