Пять игроков «Барселоны» и ни одного футболиста «Реала» – в команде первой части сезона Примеры по версии Whoscored

правильно они не достойны
Аналитический и статистический портал Whoscored представил сборную Примеры по итогам первой части сезона.
В команду вошли пять игроков «Барселоны», два футболиста «Алавеса» и по одному представителю «Бетиса», «Севильи», «Атлетико» и «Сельты».
Вратарь: Фернандо Пачеко («Алавес»).
Защитники: Химо Наварро («Алавес»), Марк Бартра («Бетис»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»).
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Атлетико»), Эвер Банега («Севилья»).
Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Усман Дембеле (все – «Барселона»), Яго Аспас («Сельта).