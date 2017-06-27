Банега стал игроком «Севильи»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега продолжит карьеру в «Севилье». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, между сторонами достигнута принципиальная договоренность о том, что 28-летний аргентинец подпишет трехлетний контракт.

Отметим, что Банега уже выступал за севильский клуб с 2014 по 2016 год, с которым стал двукратным победителем Лиги Европы.

В прошедшем сезоне Банега провел за «Интер» в Серии А 28 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.