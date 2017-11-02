УЕФА включил мяч Банеги «Спартаку» в голосование на лучший гол недели в ЛЧ

УЕФА объявил номинацию на лучший гол 4-го тура Лиги чемпионов.
На звание автора лучшего мяча претендуют пять игроков:
1. Полузащитник «Севильи» Эвер Банега за гол «Спартаку» (2:1)
2. Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави за гол «Челси» (3:0)
3. Нападающий «ПСЖ» Неймар за гол «Андерлехту» (5:0)
4. Полузащитник «Атлетико» Томас Тейе за гол «Карабаху» (1:1)
5. Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье за гол «Манчестер Сити» (2:4)
Ранее Эль-Шаарави был номинирован на звание лучшего игрока недели.
Видео взятий ворот доступны на официальном сайте УЕФА.
Источник: УЕФА