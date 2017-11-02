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Дзагоев – номинант на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

2 ноября 2017, 12:31
11

УЕФА объявил список кандидатов на звание лучшего футболиста 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

8 номинантов:

1. Алан Дзагоев, ЦСКА – гол «Базелю» (2:1)

2. Деле Алли, «Тоттенхэм» – дубль «Реалу» (3:1)

3. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – гол «Марибору» (3:0)

4. Марлос, «Шахтер» – дубль «Фейеноорду» (3:1)

5. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – гол «Наполи» (4:2)

6. Стефан Эль-Шаарави, «Рома» – дубль «Челси» (3:0)

7. Лайвен Курзава, «ПСЖ» – хет-трик «Андерлехту» (5:0)

8. Кингсли Коман, «Бавария» – гол «Селтику» (2:1)

Голосование завершится завтра.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм ПСЖ Ливерпуль Шахтер Манчестер Сити Рома Бавария Агуэро Серхио Дзагоев Алан Эль-Шаарави Стефан Курзава Лайвен Марлос Салах Мохамед Коман Кингсли Алли Деле
Комментарии (11)
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SunRomeS
1509615654
Давай Алан!!! Хорошо что вернулся в строй, молодец!
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_Kesh_Suntar_
1509615787
Курзава или Алли будет!
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FanatSerj
1509615848
не ну а что, реально перевернул ход матча. Здоровья ему поболя, а то последние два года сплошные травмы.
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lejnin
1509617911
Думаю, что Алли победит...всё таки дубль в ворота одного из лучших клубов мира - это не Марибору с Базелем забивать
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Поль
1509618270
Обеими руками за! Изменил ход встречи и, тем самым, перспективы на выход из группы.
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insider_retro
1509618436
Алан молодца, в солидной компании! Но, думаю, по совокупности достижений и результата - Эль-Шаарави или Деле Алли...
Ответить
Decorhome
1509618623
удачи Алан
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Rockstody
1509620534
Салах или Алли..
Ответить
volfrik
1509620598
Прекрасное возвращение Алана, надеюсь травм в ближайшее время не будет, нужен клубу и сборной
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panmon
1509620639
за 45 минут! очень неплохо
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