Дзагоев – номинант на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил список кандидатов на звание лучшего футболиста 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
8 номинантов:
1. Алан Дзагоев, ЦСКА – гол «Базелю» (2:1)
2. Деле Алли, «Тоттенхэм» – дубль «Реалу» (3:1)
3. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – гол «Марибору» (3:0)
4. Марлос, «Шахтер» – дубль «Фейеноорду» (3:1)
5. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – гол «Наполи» (4:2)
6. Стефан Эль-Шаарави, «Рома» – дубль «Челси» (3:0)
7. Лайвен Курзава, «ПСЖ» – хет-трик «Андерлехту» (5:0)
8. Кингсли Коман, «Бавария» – гол «Селтику» (2:1)
Голосование завершится завтра.
Источник: УЕФА